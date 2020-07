Calciomercato Milan – Dalla Spagna, il Chelsea pensa a Jovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Con ogni probabilità Luka Jovic sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. L’attaccante, infatti, non sembra rientrare nei piani di Zinedine Zidane al Real Madrid, e dunque il club spagnolo con ogni probabilità sceglierà di cedere il serbo.

Su Jovic, come noto, ci sono Milan e Leicester City, ma secondo quanto viene riportato dal Mundo Deportivo, il Chelsea avrebbe chiesto informazioni per l’attaccante. Gli inglesi hanno in realtà come obiettivo principale Kai Havertz, attaccante del Bayer Leverkusen, ma Jovic potrebbe diventare un obiettivo concreto nel caso in cui non si riuscisse a concretizzare la trattativa per il tedesco. INTANTO PIOLI SI ASPETTA DI PIU DA UN CALCIATORE, CONTINUA A LEGGERE >>>