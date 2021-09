Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Barcellona punta Kessié”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié non ha ancora rinnovato con il Diavolo. Da luglio può finire, svincolato, in Liga

Franck Kessié potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato a parametro zero. Ciò accadrebbe nel caso in cui il centrocampista ivoriano, classe 1996, non rinnovasse il contratto con il club di Via Aldo Rossi. Il quale, come noto, è in scadenza il 30 giugno 2022.