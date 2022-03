Calciomercato Milan – Dalla Spagna: il Barcellona pensa a Rafael Leao

Nel prossimo calciomercato i blaugrana proveranno a prendere Haaland, ma nel caso in cui non ci riuscisse busserebbe al Milan per Rafael Leao

Stefano Bressi

In estate il Barcellona ha intenzione di fare un grande calciomercato, regalando ad allenatore e tifosi un attaccante di primissimo livello e tra i candidati c'è anche Rafael Leao, attaccante del Milan in rampa di lancio. L'obiettivo è tornare competitivi sia in patria che in Europa e quindi, secondo il Mundo Deportivo, i balugrana hanno come primo obiettivo Erling Haaland, norvegese classe 2000. Gioca attualmente nel Borussia Dortmund e ha una clausola rescissoria da 75 milioni. Bisogna però aggiungere anche tutte le commissioni. Inoltre, c'è grandissima concorrenza e quindi sarà difficilissimo riuscire a raggiungerlo. Nel caso in cui sfumasse, sarebbe comunque pronto un Piano B per l'attacco.

La prima alternativa sarebbe Romelu Lukaku, belga classe 1993 che non si è ambientato al Chelsea e che quindi andrà via, ma che costa comunque almeno 100 milioni. Sempre dai Blues piace Timo Werner, tedesco classe 1996, che costa 50 milioni, la metà. Altra possibilità è Patrik Schick, ceco classe 1996 del Leverkusen, che costa 40 milioni almeno. Infine, come detto c'è anche Rafael Leao tra i candidati. Il portoghese classe 1999 del Milan potrebbe non rinnovare e così andar via in estate per 35 milioni. In caso di rinnovo ovviamente cambierebbe tutto. Segui in diretta la partita del Milan con la nostra cronaca testuale >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI