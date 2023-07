Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Barcellona avanza per Güler”

Come riportato da Relevo, il Barça starebbe spingendo forte per anticipare il resto delle parti interessate per accappararsi Güler. Appena maggiorenne, Güler è già un nazionale a pieno titolo con la Turchia e uno dei pilastri del Fenerbahçe. Ci sarebbe la possibilità che resti in prestito per un'altra stagione nel proprio paese d'origine per questioni legate al fair play finanziario. LaLiga ha allentato le restrizioni all'ingaggio , ma la situazione economica del Barcellona, superato il tetto salariale, non è ancora quella che vogliono Laporta e il suo cda. Güler potrebbe continuare a crescere in un club esigente come il Fenerbahçe ( giocherà in Conference League la prossima stagione ) e potrebbe fare il salto in LaLiga nel 24-25. LEGGI ANCHE: Nuovi nomi per l’attacco e il centrocampo. Mercato Milan, le ultime di oggi