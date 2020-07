Calciomercato Milan – Dalla Spagna: fissato il prezzo per Óscar Rodríguez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘AS‘, il Real Madrid sta valutando alcune cessioni per finanziare il prossimo calciomercato in entrata.

Fra i tanti nomi in uscita dalle ‘Merengues‘ figura anche quello di Óscar Rodríguez, classe 1998, centrocampista offensivo che, nell’ultima stagione, ha giocato in prestito nel Leganés, dove ha collezionato 32 presenze tra Liga e Coppa del Re con 9 gol e 2 assist all’attivo.

Nelle scorse settimane, come si ricorderà, Óscar Rodríguez era stato accostato anche al Milan: per acquistarlo dai ‘Blancos‘ ci vorranno, per ‘AS‘, almeno 10 milioni di euro. Il Real Madrid, però, cercherà di inserire nell’operazione un diritto di riacquisto o una percentuale su un una futura rivendita. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>