Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Eintracht ancora su Jovic” | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luka Jovic, potenziale obiettivo rossonero, potrebbe tornare a giocare in Bundesliga

Il Milan è sempre attivo e vigile su Luka Jovic . Non è un mistero che l'attaccante serbo piaccia ai rossoneri, che lo hanno cercato più volte nelle scorse sessioni di calciomercato . In prestito all' Eintracht Francoforte negli ultimi sei mesi, Jovic ha fatto ritorno al Real Madrid .

Difficilmente rimarrà nella rosa di Carlo Ancelotti, visto il rendimento con i 'Blancos' da quando, nell'estate 2019, si è trasferito in Spagna (solo 2 gol). Meglio ha fatto in Germania ed è per questo che l'Eintracht sta pensando ad un suo ritorno, anche in prestito. Lo ha riferito il quotidiano sportivo spagnolo 'AS'.