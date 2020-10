Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Dembele, nuovo assalto Juventus

Ultime Mercato Milan: Dembele, assalto Juventus

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nei mesi scorsi il Milan aveva pensato a Ousmane Dembele, giovane fuoriclasse del Barcellona che però non sembra trovarsi troppo bene in blaugrana. Classe 1997 francese, può partire per l’offerta giusta, che però è molto alta. Dembele ha una clausola rescissoria da 400 milioni. Impensabile pagare questa somma, ma dà l’idea di quali possano essere le richieste catalane. Ecco perché il Milan si è tirato indietro, ma nel corso del mercato di gennaio potrebbe tornare a farsi sotto la Juventus, che pure lo aveva seguito. Secondo todofichajes.com, Ronald Koeman, nuovo allenatore del Barça, non è rimasto convinto e ha deciso di cederlo. L’unica altra squadra che sembra interessata è il Borussia Dortmund, dove Dembele era esploso, nel caso in cui cedesse Jadon Sancho. Altrimenti per la Juve tutto in discesa.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>