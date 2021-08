Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Chiesto Denis Suárez al Celta”

Denis Suárez ultimo colpo di calciomercato del Milan? 'MARCA' ha rivelato il tentativo fatto in queste ultime, calde ore dai rossoneri ...

Il Milan ha dichiarato chiuso il proprio calciomercato estivo. Ma il nome di Denis Suárez, già in passato accostato ai rossoneri, è tornato a circolare in queste ore sulla stampa spagnola. Più precisamente, il quotidiano 'MARCA' ha rivelato come il Diavolo abbia chiesto il centrocampista offensivo, classe 1994, in prestito al Celta Vigo.