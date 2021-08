Calciomercato Milan – Dalla Spagna – “Castillejo vicino al Getafe”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo potrebbe tornare a giorni nella Liga spagnola. A un passo l'accordo con il Getafe

Il Milan sembra essere vicino ad un'altra cessione in questo calciomercato estivo: quella di Samu Castillejo . Secondo quanto riferito, infatti, dal quotidiano sportivo iberico 'AS', è quasi chiusa l'operazione che dovrebbe riportare il numero 7 rossonero nella Liga spagnola.

Castillejo, secondo le informazioni in possesso dei colleghi, vestirà la maglia del Getafe . L'agente del centrocampista del Diavolo, Manuel García Quilón , infatti, si è recato ieri, martedì 10 agosto, proprio a Getafe (città situata nell'area metropolitana di Madrid ) per sbloccare la trattativa.

A quanto sembra, la missione di Quilón avrebbe avuto successo. Il Getafe, dunque, è vicino a Castillejo: un ottimo colpo per la compagine madrilena, che è ad un passo dal riportare in Spagna un giocatore che, nel Málaga e nel Villarreal, si era messo molto in evidenza. Mancano soltanto le firme sui contratti.