Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Castillejo, Espanyol in pole / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Tanti club spagnoli sulle tracce di Samu Castillejo, ma l'Espanyol sarebbe in pole

Dopo Andrea Conti l'altro calciatore in uscita potrebbe essere Samu Castillejo. Il numero 7 ha smentito le voci di una sua partenza sui social, ma le indiscrezioni nei suoi confronti continuano a circolare. Stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo 'AS' sono molti i club di Liga che vorrebbero riportarlo in patria. Tra questi c'è il Villarreal, sua ex squadra, ma è l'Espanyol che sarebbe in vantaggio su tutti. Il suo stipendio, che si aggira intorno ai 2.5 milioni, sarà il principale ostacolo per la buona riuscita di qualsiasi operazione. L'infortunio di Tomori accende il mercato: due nomi per il Milan