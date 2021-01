Calciomercato Milan – Dalla Spagna, Barcellona su Calhanoglu: le ultime

Calciomercato Milan, Barcellona su Calhanoglu

Dopo tre anni al Milan da capro espiatorio, con una marea di critiche piovute sulla sua testa, Hakan Calhanoglu ha deciso di cambiare la sua storia. Il turco, dal post-lockdown in poi, si è preso la squadra sulle spalle, diventandone un indiscutibile leader tecnico. Dopo un futuro che sembrava ormai segnato, la dirigenza ha iniziato i dialoghi con il suo agente per un rinnovo con adeguamento del contratto. Ancora non ci sono aggiornamenti in merito, ma la trattativa prosegue con sensazioni ottimistiche.

Nonostante i fatti, occhio all’indiscrezione bomba che arriva dalla Spagna. Secondo quanto riferisce ‘Marca’, il Barcellona starebbe seguendo con interesse i movimenti del turco. In particolare Victor Font, candidato alla presidenza blaugrana, che sembra molto interessato all’assalto per convincere il numero 10 rossonero a trasferirsi in Spagna a parametro zero. In caso di sua elezione ci potrebbero essere sviluppi clamorosi. Ecco i convocati di Stefano Pioli per il match contro il Bologna >>>