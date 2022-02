Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Atletico Madrid su Rafael Leao”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, l'Atletico Madrid avrebbe puntato gli occhi su Rafael Leao

E' sicuramente una delle note più liete di questa stagione, Rafael Leao . L'esterno portoghese, infatti, quest'anno sta dimostrando di essere un calciatore che può stare in un Milan competitivo e che punta a vincere lo scudetto. I rossoneri vivono delle sue accelerazioni e ciò ne beneficia Stefano Pioli che, insieme a Theo Hernandez, ha creato una vera e propria fascia sinistra devastante. 9 gol in 26 presenze in questa stagione con il Diavolo per Leao che, unite alle sue ottime prestazioni, stanno facendo attirare su di sé l'attenzione di diversi club europei.

Alcuni voci provenienti dalla Spagna parlano di un possibile interesse per il classe '99 da parte di un club spagnolo. Secondo 'fichajes.net', in estate l'Atletico Madrid metterà sul mercato Joao Felix. Il connazionale di Leao non ha reso la cifra spesa dai 'colchoneros' (126 milioni di euro) tre anni fa per strapparlo al Benfica. Per rimpiazzare Felix, la squadra allenata da Diego Pablo Simeone starebbe pensando proprio a Rafael Leao. Non sarà semplice strapparlo al Milan, club che sta lavorando con il calciatore in questione per il rinnovo del contratto. Milan, le top news di oggi: riscatto Brahim, retroscena Bennacer.