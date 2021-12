Calciomercato Milan – Dalla Spagna: anche il Siviglia su Lucumì

Milan che sta seguendo il difensore Lucumi, ma i rossoneri non sono i soli: piace molto anche al Siviglia: ecco le ultime.

Nel corso del calciomercato di gennaio il Milan dovrà intervenire in difesa, dopo l'infortunio di Simon Kjaer, difensore centrale danese classe 1989 che ha anticipatamente concluso la stagione. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza c'è anche Jhon Lucumì, colombiano classe 1998 del Genk, che si sta mettendo in mostra ed è considerato un prospetto interessantissimo. I rossoneri lo seguono da molto tempo, ma non sono gli unici. Secondo quanto riferisce Estadio Deportivo, infatti, piace molto anche al Siviglia, club sempre attentissimo in questi casi. Lucumì ha un prezzo assolutamente alla portata: circa 13 milioni è il costo del suo cartellino. Assolutamente alla porta del club.