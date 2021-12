Calciomercato Milan – Dalla Spagna: anche il Barcellona su Alvarez

Milan che deve fare attenzione alla concorrenza per l'obiettivo in attacco nel prossimo calciomercato. Piace molto ai blaugrana: le ultime.

Nel corso del calciomercato di gennaio, o più realisticamente in quello estivo, il Milan dovrà intervenire per rinforzare il proprio reparto d'attacco. Ai rossoneri piacciono diversi giocatori e tra questi c'è anche Agustin Alvarez, giovanissimo uruguaiano. Si tratta di un classe 2001, in forza al Penarol, che si sta mettendo in mostra con una media gol impressionante. Nonostante la giovane età, ha già una clausola rescissoria da 20 milioni ed è difficile pensare di acquistarlo senza pagarla completamente. I rossoneri lo seguono con attenzione, ma non sono gli unici. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, infatti, ci sarebbe anche il Barcellona, che cerca elementi giovani per ricostruire la squadra. Il bomber del Liverpool si libera a zero: si pensa a lui per il dopo Ibrahimovic