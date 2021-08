Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ancelotti scarica Jovic”

Il futuro di Luka Jovic è sempre più lontano dal Real Madrid. Carlo Ancelotti sembra aver scaricato l'attaccante, obiettivo del Milan

Il futuro di Luka Jovic è sempre più lontano dal Real Madrid . Carlo Ancelotti sembra aver scaricato l'attaccante, obiettivo di calciomercato del Milan. Ne sono sicuri dalla Spagna. Il noto quotidiano 'AS', molto vicino alle vicende dei Blancos, scrive di un Ancelotti deluso dalla prestazione di Jovic in amichevole contro i Rangers di Glasgow .

Con la Juventus pronta a chiudere per Kaio Jorge, il serbo potrebbe tornare in auge per il Milan. Jovic, però, è finito sul taccuino di altre due squadre italiane: Genoa e Sampdoria, pronte ad accoglierlo in prestito. Le due società liguri, a differenza dei rossoneri, potrebbero garantirgli un maggior minutaggio, a discapito però del prestigio internazionale. Ilicic, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.