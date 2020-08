Calciomercato Milan – Dalla Spagna: accordo tra Reina e il Valencia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘AS‘, il Valencia e Pepe Reina avrebbero raggiunto un accordo sull’ingaggio. Il portiere iberico difenderà i pali della porta bianconera nella stagione 2020-2021.

L’operazione Reina verrà ufficializzata una volta che il Valencia sarà riuscito a cedere il portiere olandese Jasper Cillesen, che pesa nel bilancio del club per 11 milioni di euro tra stipendio lordo e quota di ammortamento annua. L’Ajax sembra essere interessato a riportarlo in patria.

Al Valencia, Reina non costerebbe nulla: il Milan, infatti, lascerebbe andare via gratuitamente il classe 1982, senza, pertanto, chiedere un solo euro per il cartellino. Tecnicamente, Reina ha un altro di contratto con il Diavolo, scadenza 30 giugno 2021. UN ALTRO GIOCATORE ROSSONERO È VICINO AD ACCASARSI ALTROVE >>>