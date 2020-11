Calciomercato Milan – Dalla Germania: sfida a due per Kabak

BILD – Lotta a due tra Liverpool e Milan per Kabak

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dalla Bild, storico quotidiano tedesco, l’avanzata rossonera per Ozan Kabak non era andata a buon fine in estate a fronte della presenza di una clausola rescissoria di 45 milioni valida solo in estate. Considerate le condizioni economiche del club attuali, sempre secondo la BILD, lo Schalke 04 nella prossima sessione non sarebbe nelle condizioni di rifiutare un’offerta dei club interessati al giocatore ovvero Milan e Liverpool.

Il Milan, dunque, a gennaio potrebbe tornare sul mercato per cercare quel rinforzo in difesa che è sfumato nelle ultime ore della finestra estiva. Occhio anche al nome di Matteo Lovato, centrale del Verona classe 2000 – stessa età di Kabak – che tanto bene sta facendo coi gialloblù. Dalla Spagna lo danno molto vicino.

