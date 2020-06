Calciomercato Milan – Dalla Germania: RB Lipsia in pole per Rashica

CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi giorni il nome di Milot Rashica, classe 1996, esterno offensivo kosovaro del Werder Brema, è stato accostato al Milan.

Rashica, infatti, è conosciuto e stimato da Ralf Rangnick, futuro manager del Diavolo, che spesso lo ammirato giocare in Bundesliga con i biancoverdi di Florian Kohfeldt.

Secondo quanto riferito, in Germania, da ‘DeichStube‘, portale di informazione proprio del Werder Brema, il futuro di Rashica sarà lontano dalla città anseatica ma, al momento, non si conosce ancora quale sarà di preciso.

Rashica, sotto contratto con il Werder Brema fino al 30 giugno 2022, secondo i colleghi tedeschi può liberarsi dal suo attuale club, per via della presenza di una duplice clausola rescissoria nel suo accordo, in due modi.

Il primo, per 15 milioni di euro, qualora i biancoverdi retrocedessero in 2. Bundesliga; il secondo, per 38 milioni di euro, nel caso in cui dovessero, al contrario, arrivare alla salvezza.

Il Milan viene accostato a Rashica anche in Germania ma, va detto, in pole position su di lui ci sarebbe il RB Lipsia, seguito a ruota da un altro club del massimo campionato tedesco, l’Hertha Berlino.

Cosa succederà, lo vedremo tra qualche giorno. Basterà aspettare, intanto, la conclusione della Bundesliga del Werder Brema per capire se Rashica potrà essere acquistato a buon mercato o meno. SI COMPLICA, PER IL DIAVOLO, LA PISTA ADOLFO GAICH >>>