Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Kabak verso il Leicester”

Ozan Kabak non andrà al Milan in questa sessione di calciomercato; il turco torna in Inghilterra e vestirà la maglia del Leicester

Riccardo Varotto

Il Milan ha sondato per tanto tempo Ozan Kabak durante le ultime sessioni di calciomercato. Il difensore dello Schalke 04 ha giocato nel Liverpool durante la seconda metà della passata stagione, ma i Reds hanno deciso di non riscattare, dopo l'iniziale periodo di prestito, il turco. Il quale è dunque tornato alla base.

Lo Schalke 04 non attraversa sicuramente un bel periodo: oltre a numerosi guai finanziari, il club è persino retrocesso in 2. Bundesliga. Un giocatore del suo calibro, con anche alcune presenze in Champions League, merita altri palcoscenici. Secondo 'Fussballeck.com', il Leicester fa sul serio e propone 9.5 milioni di euro ai tedeschi per il cartellino del difensore. Lo Schalke 04 lo aveva pagato 15 milioni di euro allo Stoccarda due anni fa.

Kabak accetta volentieri il ritorno in Premier League e l'affare è in chiusura. Alle Foxes ritroverà il suo compagno di Nazionale Caglar Söyüncü, formando una coppia difensiva tutta turca. Kabak è stato in orbita Milan per parecchio tempo, ma ormai la telenovela sembra chiusa, almeno per il momento. Rinnovo Kessié, c'è un intoppo per il Milan: le ultime news >>>