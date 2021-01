Calciomercato Milan – Dalla Germania: Kabak snobba i rossoneri

Ultime Notizie Mercato Milan: Kabak vuole l’Inghilterra

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La priorità del mercato di gennaio per il Milan sarà un difensore centrale. I rossoneri sono pronti a liberarsi degli esuberi e a puntare su un profilo giovane, ma già pronto e forte. La prima scelta, come ormai noto, è Mohamed Simakan, francese classe 2000 dello Strasburgo, per il quale i rossoneri aspettano una risposta definitiva all’offerta da 15 milioni. L’alternativa principale, anche un po’ più costosa, ma sicuramente più di garanzia, è Ozan Kabak, turco, anche lui classe 2000, dello Schalke 04. Secondo Sky Germania, l’offerta migliore l’avrebbe fatta proprio il Milan, ma il giocatore non sarebbe convinto e preferirebbe andare in Premier League. Il prezzo è di 45 milioni, quelli della clausola. Piace molto a Liverpool e Tottenham. Ancper questo il Milan spera di arrivare alla prima scelta.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>