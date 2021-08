Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Faivre, carte migliori ai rossoneri”

Romain Faivre, obiettivo di calciomercato del Milan, non si dovrebbe trasferire al Bayern Monaco. Ne è sicuro il corrispondente di 'Sport1'

Daniele Triolo

Proseguono i contatti tra Milan e Brest per Romain Faivre in questi ultimi giorni di calciomercato. I rossoneri, infatti, vogliono arrivare al fantasista franco-algerino, classe 1998, autore di 6 gol e 5 assist nell'ultima stagione con la squadra bretone. Si sta cercando di limare la distanza tra la domanda del Brest (15 milioni di euro cash più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore) e l'offerta del Milan (12 milioni di euro più 3 di bonus), con il giocatore che spinge per approdare a Milano.

In Germania, intanto, c'è chi dà il Bayern Monaco, una delle prime pretendenti al cartellino di Faivre, ormai fuori dai giochi. Si tratta di Florian Plettenberg, giornalista di 'Sport1', il quale, attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network 'Twitter', ha spiegato come ormai il Diavolo sia in dialoghi piuttosto avanzati per prendere il giocatore.

"Ci sono negoziazioni tra il Milan e l'agente di Faivre, ma ancora nessun accordo. Il Milan, comunque, ha le 'carte migliori' (per concludere l'affare, n.d.r.). Non ci sono dialoghi concreti con il Bayern Monaco", ha spiegato Plattenberg. Paolo Maldini e Frederic Massara, dunque, devono soltanto trovare la giusta chiave di volta per ingaggiare il talento ex Monaco. Milan, ha parlato Massara sul mercato: le sue dichiarazioni a PM >>>