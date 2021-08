Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Diavolo, occhi su Grillitsch”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Florian Grillitsch, regista del TSG Hoffenheim, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022

Grillitsch, in questo calciomercato e nelle sessioni precedenti, era stato accostato al Napoli . Ora potrebbe essere il Milan a presentare un'offerta. Bruciando, così, la concorrenza dei partenopei e di altre squadre. Sebastian Hoeness , allenatore della squadra di Sinsheim , ha dichiarato: "Al momento presumo che faccia parte della squadra. Non ho segnali nella direzione opposta".

Il giocatore, per un problema alla coscia, salterà ad ogni modo l'esordio del TSG Hoffenheim in campionato, in programma sabato, alle ore 15:30, in casa dell'Augsburg. Grillitsch, nell'ultima stagione in Germania, ha totalizzato 34 partite tra campionato, Europa League e Coppa di Germania: ha segnato 4 gol e fornito 2 assist. Milan, conti migliorati rispetto all'ultimo anno. Cifre e dettagli >>>