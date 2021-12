Calciomercato Milan – Dalla Francia: sfuma un obiettivo rossonero

Accordo raggiunto tra il Monaco e il Gremio per il terzino Vanderson, che era anche un obiettivo di calciomercato del Milan.

Il calciomercato si avvicina e il Milan vede sfumare un vecchio obiettivo. Difficilmente sarebbe tornato di moda, ma Vanderson, terzino destro del Gremio è stato per molto tempo nel mirino rossonero. Brasiliano, classe 2001, è pronto a trasferirsi, ma non in rossonero. Secondo quanto riferisce footmercato.net, il Monaco avrebbe raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore. Trasferimento da 50 milioni, con pagamento in cinque rate. Per ora, dunque, varranno pagati circa 10 milioni. Oltre che ai rossoneri piaceva molto anche al Brentford, che lo seguiva con attenzione. Niente da fare, Milan che dovrà virare su altri obiettivi nel prossimo calciomercato.