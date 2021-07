Calciomercato Milan – Dalla Francia: Ramos, accordo col PSG

Dopo l'esperienza al Real, adesso Ramos è pronto a ripartire dal PSG: accordo per un biennale. Preferito alle offerte dalla Premier.

Il primo giorno da svincolato per Sergio Ramos è passato, ma ora lo spagnolo classe 1986 è pronto ad accasarsi in un nuovo club all'inizio del calciomercato, sfuma definitivamente l'ipotesi (sempre remota) del Milan. Secondo quanto riferisce RMC Sport, infatti, Ramos ha raggiunto un accordo per un contratto biennale con il Paris Saint-Germain. Il difensore avrebbe quindi preferito il club francese alle offerte dalla Premier League, nonostante una fosse anche più ricca. Ufficialità attesa nei prossimi giorni, dopo il superamento delle visite mediche. Nuova avventura per Ramos, che era il capitano del Real Madrid, con cui ha giocato per 671 volte, realizzando ben 101 gol e vincendo 22 trofei. Intanto è fatta per Tonali al Milan. Ecco le novità.