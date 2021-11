Calciomercato Milan – Dalla Francia: piace Boga, ma c’è concorrenza

Boga è nel mirino del Milan per il calciomercato, ma piace moltissimo anche al Napoli, all'Atalanta e alla Roma. Le ultime.

Si avvicina la sessione di calciomercato di gennaio e il Milan cerca rinforzi sulla trequarti, come potrebbe essere Jeremie Boga, ivoriano classe 1997 che può giocare al centro, come seconda punta o come esterno sinistro. Secondo quanto riportato da FootMercato, l'esterno del Sassuolo piace moltissimo al club rossonero. La richiesta del club emiliano è di 20 milioni, anche perché da un paio d'anni è un po' calato. Bisogna però fare attenzione anche ad altri club. In particolare, c'è la Roma e c'è il Napoli, oltre all'Atalanta molto interessata. Insomma, ci sarà da battagliare per raggiungerlo. Boga piace, ma è probabile anche che il Milan al momento abbia altre priorità. Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>