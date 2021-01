Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Nuovo piano per Simakan” | News

Calciomercato Milan: le ultime su Simakan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan non avrebbe mollato la presa su Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000 in forza allo Strasburgo. Anche se, secondo quanto riferito da ‘Le 10 Sport‘, in Francia, il club di Via Aldo Rossi avrebbe modificato la propria strategia per acquistarlo.

Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, avrebbero voluto portare subito Simakan al Milan. L’infortunio al ginocchio e l’intervento in artroscopia che lo terrà fuori due mesi, però, hanno giocoforza cambiato i piani dei rossoneri. Adesso il Diavolo starebbe valutando la possibilità di prendere lo stesso Simakan. Lasciandolo, però, in prestito in Alsazia fino al termine della stagione.

Così fosse, però, il Milan non sarebbe più disposto a pagare quanto pattuito dallo Strasburgo, bensì si aspetterebbe uno sconto da parte del club francese sulla cessione di Simakan. LEGGI QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ AL ‘CORSPORT’ >>>