Calciomercato Milan – Dalla Francia: il Rennes non cede Camavinga

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Eduardo Camavinga, classe 2002, è il gioiello del Rennes di Julien Stéphan. Nell’ultima stagione, tra Ligue 1, Europa League e coppe nazionali, nonostante la giovanissima età, il centrocampista francese di origini angolane ha collezionato, infatti, 36 gare, con un gol e 2 assist all’attivo.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai grandi club, italiani e stranieri. In particolare, Camavinga piace molto al Milan ed al Real Madrid. Secondo quanto rivelato, però, da Nicolas Holveck, Presidente della società transalpina, ai microfoni de ‘L’Équipe‘, il calciatore non dovrebbe muoversi dalla Francia almeno per la stagione 2020-2021.

“Il nostro desiderio più forte è che Camavinga rimanga e ciò è previsto anche da quelli che lo circondano. Abbiamo bisogno di Eduardo per fare una grande stagione”. QUESTE LE ULTIME SUL PROSSIMO ARRIVO DI RALF RANGNICK AL MILAN >>>