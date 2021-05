Calciomercato Milan – Dalla Francia: Depay a un passo dal Barcellona

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è vicino al Barcellona a parametro zero: si tratta di Depay. Ecco tutte le ultime notizie.

Si era parlato di Memphis Depay a lungo per il calciomercato del Milan, ma alla fine l'olandese non vestirà rossonero. Depay si svincolerà infatti a parametro zero dal Lione, senza rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno. I rossoneri ci avevano effettivamente provato, ma il classe 1994 è ormai a un passo dal trasferimento al Barcellona. Secondo quanto riferisce L'Equipe, infatti, mancano solo alcuni dettagli da definire e poi Depay sarà blaugrana a parametro zero. Un ottimo colpo per il Barcellona, che sta cercando di rinforzarsi senza spendere. Giocatore di grande qualità, Depay è però un profilo diverso da quelli che, di norma, cerca il Milan. Avrebbe certamente portato esperienza, ma i rossoneri virano ora su altri giocatori. Ecco le top news rossonere della giornata di oggi >>>