Calciomercato Milan – Dalla Francia: Bayern Monaco su Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese che ha giocato nel Milan nella stagione 2018-2019 (con 42 presenze tra campionato e coppe ed un gol nel derby contro l’Inter), ha disputato, molto bene, l’annata 2019-2020 in prestito nella fila del Monaco, nella Ligue 1.

Il club del Principato, però, non ha riscattato Bakayoko, il quale, dunque, è tornato al Chelsea. Il colosso non rientra nei progetti del manager dei ‘Blues‘, Frank Lampard e sarà messo sul mercato per finanziare il colpo che ha mente Roman Abramović, ovvero il promettente tedesco Kai Havertz del Bayer Leverkusen.

Bakayoko, come noto, tornerebbe volentieri al Milan ed i rossoneri sarebbero anche interessati a riportarlo in Italia. Ci sono, però, da abbattere i problemi relativi all’alto ingaggio (7 milioni di euro netti l’anno) che Bakayoko percepisce dal club londinese. Su di lui, come noto, anche il PSG ma, secondo quanto riferito da ‘Le 10 Sport‘, ora si sarebbe aggiunta anche un’altra pericolosa contendente.

Si tratta del Bayern Monaco che vuole o lo stesso Bakayoko o Tanguy Ndombélé (Tottenham) quale rinforzo per il centrocampo di Hans-Dieter Flick nella prossima stagione. RETROSCENA SUL PENSIERO DI GIGIO DONNARUMMA IN VISTA DEL 2020-2021 >>>