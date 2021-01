Calciomercato Milan – Dalla Francia: anche il Lipsia su Simakan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal giornalista francese Loic Tanzi, anche il Lipsia avrebbe sondato il terreno per Mohamed Simakan, il quale rappresenterebbe al meglio il successore di Dayot Upamecano, quest’ultimo dato in uscita dal club tedesco. Secondo il giornalista di Eurosport, tuttavia, il Milan rimane l’unico club ad oggi ad aver avanzato un’offerta allo Strasburgo (15 milioni bonus compresi).

