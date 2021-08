Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Adli rossonero: ecco le cifre”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli è vicino a lasciare il Bordeaux per approdare a Milano. Ecco quanto dovrebbe costare

Il Milan è in trattativa avanzata per prendere Yacine Adli dal Bordeaux in questa sessione di calciomercato. Lo ha riferito, nelle scorse ore, anche 'Sud Ouest', quotidiano regionale francese con sede proprio nella città sulle rive del fiume Garonne.