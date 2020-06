Calciomercato Milan – Dalla Danimarca un nome nuovo per il centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN – Che il Milan sia alla ricerca di giovani di talento in giro per l’Europa non è di certo un mistero. La nuova squadra targata Gazidis-Rangnick vuole lavorare con giocatori giovani, forti fisicamente e da far crescere all’interno del club. In tal senso, secondo quanto riferisce il quotidiano danese ‘BT’, i rossoneri starebbero seguendo Anis Ben Slimane, centrocampista classe 2001 del Brondby. E c’è di più: gli scout del Milan lo hanno già osservato nel mese di gennaio in occasione del march tra il Brondy e l’IFK Norrkoping.

