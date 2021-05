Calciomercato Milan – Dalla Champions i milioni per Vlahovic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina, piace da impazzire in casa rossonera. I viola resistono

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport', parlando del calciomercato del Milan, è tornata sul nome di Dusan Vlahovic, classe 2000, bomber della Fiorentina esploso definitivamente in questa stagione con 19 gol e 2 assist in 36 gare tra Serie A e Coppa Italia. Il centravanti serbo è un nome che, in casa rossonera, piace da impazzire: i dirigenti del Milan vorrebbero acquistarlo per farlo studiare dal suo idolo, Zlatan Ibrahimovic, con il compito di sostituirlo definitivamente dal 2022-2023.

La strategia del Milan nel calciomercato, è d'altronde nota: rintracciare i migliori talenti e valorizzarli in rossonero. Vlahovic risponde perfettamente a queste caratteristiche: ha numeri da futuro top player. È il primo classe 2000, in fin dei conti, ad aver firmato almeno 20 gol nel campionato di Serie A ed uno dei primi quattro ad avere questo 'score' nei Top 5 campionati europei.

Il Milan vorrebbe che Vlahovic segnasse i gol del suo prossimo futuro a 'San Siro'. Il costo del cartellino, però, già di per sé alto, aumenta ad ogni rete, weekend dopo weekend. Se all'inizio la sua valutazione era di 40 milioni di euro, adesso Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, prenderebbe in esame una cessione del suo gioielli per non meno di 60. Come sarebbe possibile, allora, per il Diavolo prendere Vlahovic?

Semplice: in caso di un approdo della squadra di Stefano Pioli in Champions League i rossoneri potrebbero contare, oltre che sulla gloria, anche sui soldi necessari per tentare il grande colpo in casa viola.