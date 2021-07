Calciomercato Milan – Dalla Capitale: “Non tramonta la pista Luis Alberto”

Il Milan non molla la pista Luis Alberto. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un trequartista in questa sessione di calciomercato

Il Milan non molla la pista Luis Alberto . I rossoneri sono sempre alla ricerca di un trequartista in questa sessione di calciomercato e lo spagnolo rimane un obiettivo, seppur difficile. Il suo futuro, secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'Il Messaggero', dipenderà da Maurizio Sarri .

Qualora il tecnico toscano dovesse mettere il centrocampista al centro del proprio progetto, lo spagnolo potrebbe rimanere alla Lazio. In caso contrario, chiederebbe di essere ceduto. E le pretendenti non mancano. Oltre al Milan, infatti, ci sono Juventus, Villarreal e Tottenham .

La richiesta della Lazio rimane sempre alta. Lotito pretende almeno 45 milioni di euro per lasciar partire lo spagnolo. Nelle scorse ore il Milan avrebbe offerto il cartellino di Rafael Leao. Il portoghese piace ai biancocelesti, ma il suo solo cartellino non è ritenuto sufficiente per uno scambio alla pari. La Lazio vorrebbe anche un conguaglio in proprio favore o l'inserimento nella trattativa di uno tra Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge