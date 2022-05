Calciomercato Milan – Dal Regno Unito: proseguono i contatti per Lingard

Sembra che il Milan stia continuando a pensare a Lingard, del Manchester United e in scadenza di contratto. Ecco i dettagli e le ultime.

In vista del prossimo calciomercato, il Milan dovrà rinforzare la trequarti e Jesse Lingard è un'idea concreta. I rossoneri hanno ovviamente una serie di nomi papabili e tra questi c'è anche l'inglese classe 1992. Piace perché è in scadenza di contratto col Manchester United e quindi arriverebbe a costo zero. Inoltre, è molto duttile: può giocare sia in posizione centrale che su entrambe le fasce. Una soluzione che alzerebbe il livello qualitativo senza spendere troppo.