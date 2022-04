Calciomercato Milan – Dal Regno Unito: il PSG insiste per Rafael Leao

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato se non dovesse arrivare al rinnovo e la società parigina spinge.

Stefano Bressi

Questa stagione è stata quella della svolta per Rafael Leao, che sembrava vicinissimo al rinnovo di contratto con il Milan, ma che adesso potrebbe addirittura finire sul calciomercato. Stefano Pioli è riuscito finalmente a valorizzarlo e il portoghese classe 1999 è cresciuto in modo esponenziale, diventando uno dei trascinatori del Milan quest'anno. Potenzialmente rientra assolutamente nei migliori al mondo e il Milan per questo si è mosso in anticipo per raggiungere il rinnovo di contratto in scadenza nel 2024.

I primi anni in rossonero erano stati un po' di alti e bassi, tanto che alcuni tifosi avevano già proposto di metterlo in vendita cercando di ricavarci qualcosa. La società però ha deciso di puntarci fortemente, togliendolo dal mercato. Una situazione che forse ha dato fiducia al ragazzo, che ha svoltato mentalmente trovando continuità di rendimento. È ancora molto giovane e quindi può migliorare ancora tanto, ma è già determinante quando riesce a entrare bene in partita.

Probabilmente è stato proprio Rafael Leao il giocatore più determinante del Milan in questa stagione, anche se qualche piccolo alto e basso lo ha avuto anche quest'anno. Anche quando non brilla, però, resta sempre un fattore importante per i rossoneri. Il gol che ha sbloccato il Milan dopo il digiuno lo ha segnato lui, anche ultimamente in un periodo non brillantissimo. I rossoneri sono ancora in corsa per vincere due titoli e Rafael Leao può essere la chiave per riuscirci.

La scelta di puntare su di lui si è rivelata dunque corretta. Per il rinnovo si sta lavorando e l'intenzione è quella di blindarlo. Tuttavia, come vi abbiamo raccontato in anteprima esclusiva (come vedete nel video in alto datato 15 marzo), la trattativa si è un po' complicata. Siamo stati i primi a dirvelo, mentre negli ultimi giorni la notizia è rimbalzata un po' ovunque. Vi abbiamo raccontato anche di un'offerta del Paris Saint-Germain, che sembra fortemente interessato.

La conferma arriva dal The Athletic, che rilancia la notizia di un PSG intenzionato a puntare su Rafael Leao il prossimo anno. Kylian Mbappé ha deciso di andare via e per sostituire il francese classe 1998 non ci sono molti giocatori. Così la scelta è ricaduta proprio su Rafael Leao, che ha una valutazione di 50 milioni secondo i parigini. Un prezzo ancora ritenuto basso dal Milan, che se però dovesse arrivare a ricevere un po' di più potrebbe dare il via libera alla cessione, viste appunto le difficoltà sul rinnovo.

Si attendono quindi sviluppi, o meglio si attende che arrivi una vera e propria offerta dal PSG per il giocatore. Anche il fatto che i parigini siano interessati è certamente un fattore che rallenta e complica ulteriormente il discorso rinnovo. Il ragazzo sa di poter andare a guadagnare di più e a giocare in una squadra piena di campioni.

La priorità del Milan è ovviamente quella di tenerlo e rinnovare il suo contratto, ma qualora le cose non dovessero andare come previsto allora in estate potrebbe effettivamente arrivare la cessione che rappresenterebbe un'importante plusvalenza e un'opportunità per investire in altri ruoli. Bisogna anche capire cosa potrebbe cambiare in caso di nuova proprietà, ma al momento l'ipotesi addio non è così remota come fino a poco fa.

