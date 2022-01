Calciomercato Milan – Dal Regno Unito: Conte sta parlando con Kessie

Kessie, centrocampista del Milan, sta dialogando col tecnico del Tottenham, che prova a convincerlo a trasferirsi già in questo calciomercato

C'è forte interesse da parte del Tottenham per Franck Kessie, centrocampista del Milan, che potrebbe trasferirsi già in questo calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, c'è il forte pressing direttamente di Antonio Conte sull'ivoriano classe 1996. L'obiettivo è anticipare la concorrenza e dunque acquistarlo subito. I rossoneri però non vorrebbero lasciarlo andare perché poi dovrebbero sostituirlo e quindi lo venderebbero solo a prezzo pieno: 48 milioni la richiesta. Una somma che ovviamente il Tottenham non pagherebbe per un giocatore in scadenza. L'operazione di convincimento di Conte, però, è anche in vista dell'estate. Ci saranno tanti club su di lui, ma gli inglesi vorrebbero chiudere il discorso già ora trovando un accordo.