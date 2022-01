Calciomercato Milan – Dal Portogallo: piace Mbemba

Nuovo obiettivo di calciomercato per il Milan, ovvero Mbemba, difensore del Porto in scadenza di contratto. Ecco le ultime.

Nuovo nome per la difesa del Milan in questo calciomercato, è quello di Mbemba, congolese classe 1994. Il giocatore è in scadenza di contratto col Porto e, secondo quanto riferito da A Bola, i rossoneri sono molto interessati. Ovviamente, vista la situazione contrattuale, potrebbe partire per pochi soldi. La richiesta è di 15 milioni, ma si può trattare. Non è da escludere anche che il Milan non ci lavori direttamente per la prossima estate a costo zero. Su di lui, però, non ci sono solo i rossoneri. Piace molto, infatti, anche al Real Betis, che lo segue da diverso tempo. Continua la caccia al difensore.