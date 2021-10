Calciomercato Milan – Dal Portogallo: interesse per Yaremchuk

Le ultime news sul calciomercato del Milan: i rossoneri sarebbero interessati Yaremchuk, attaccante del Benfica

Il Milan sul calciomercato pensa a Roman Yaremchuk . Il quotidiano Record, in edicola questa mattina, si sofferma sull'interesse del Milan per l'ucraino, accostato al club rossonero già la scorsa estate. Maldini e Massara vorrebbero tentare il colpo e portare il giocatore in Italia. Bisogna dire però che il centravanti è passato solo la scorsa estate al Benfica, quindi sembra difficile ipotizzare un trasferimento in rossonero sta facendo bene in Portogallo, quindi serviranno almeno 20-25 milioni per lasciarlo partire. Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad un grande colpo dal Manchester United.