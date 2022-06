Calciomercato Milan – Dal Portogallo: il Benfica vicinissimo a Gotze

Gotze era stato accostato al Milan per il prossimo calciomercato, ma la presenza di Schmidt in panchina lo avvicina al Benfica ora.

Ormai sembra davvero tutto fatto per il passaggio di Mario Gotze, obiettivo anche del Milan, al Benfica nel prossimo calciomercato. Il tedesco classe 1992 era stato accostato ai rossoneri dopo l'ottima stagione fatta nel PSV Eindhoven, ma alla fine saranno i portoghesi ad aggiudicarselo. Secondo quanto riferisce A Bola, un fattore determinante potrebbe essere stato l'arrivo di Roger Schmidt sulla panchina delle Aguias: con il tecnico tedesco, Gotze ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni. I due si ritroverebbero dunque insieme ed entrambi sarebbero ben felici di continuare a lavorare l'uno per l'altro. Ricordiamo che Gotze ha una clausola rescissoria da 4 milioni e dunque questa sarà la cifra pagata per acquistarlo. Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>