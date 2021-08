Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Atteso un rilancio per Corona”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jesús Corona, classe 1993, messicano del Porto, tra gli obiettivi del club per la fascia destra

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, sta trattando con il Porto per l'arrivo in rossonero di Jesús Corona. Il Diavolo, infatti, vorrebbe acquistare a titolo definitivo il cartellino del 'Tecatito', esterno destro offensivo messicano, classe 1993, il cui contratto con il club lusitano scadrà prossimo il 30 giugno 2022.

Nell'ultima stagione con la maglia del Porto, Corona ha totalizzato 48 presenze tra campionato e coppe, nazionali ed internazionali (Champions League) con 3 gol e ben 13 assist all'attivo. Numeri che intrigano il Milan, il quale, però, per ora non ha accontentato le richieste economiche del Porto, offrendo circa 10 milioni di euro per portare il ragazzo alla corte di Stefano Pioli. Intanto, dal Portogallo, forniscono ulteriori aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato del Milan per Corona.

Secondo quanto riferito da 'O Jogo', il Porto, che dovrà devolvere il 30% della cessione di Corona al Twente, club olandese in cui il 'Tecatito' ha giocato fino al 2015, si accontenterebbe di 15 milioni di euro per privarsi del suo giocatore. Nelle prossime ore, quindi, secondo i colleghi lusitani, è atteso un rilancio da parte dei rossoneri. Oggi, dunque, potrebbe essere una giornata cruciale per l'arrivo o meno di Corona in rossonero. Milan, finalmente Bakayoko: tutti i dettagli sul suo ritorno in rossonero >>>