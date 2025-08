Calciomercato Milan, dal Brasile: “Offerta per Aramburu: ecco i dettagli”

Uno dei nomi sondati dal Milan per la fascia destra è quello di Jon Aramburu e, nelle ultime ore, è emersa l'indiscrezione di una possibile offerta presentata per il suo acquisto. Se è vero, infatti, che si è parlato di Zachary Athekame come primo obiettivo, dopo il muro alzato dallo Strasburgo rispetto alla richiesta per Guéla Doué, sembra che quello dello svizzera non sia l'unico profilo in lista. E, secondo le indiscrezioni giunte dal Brasile forse il calciatore dello Young Boys non è nemmeno il preferito tra i candidati per quella posizione. Che il Diavolo deve per forza di cose rinforzare dopo l'addio di Kyle Walker.