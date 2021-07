Calciomercato Milan – Dal Brasile: “L’offerta per Kaio Jorge è del Benfica”

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, l'offerta arrivata al Santos per Kaio Jorge non è del Milan ma è del Benfica

Nuova pretendente per l'attaccante del Santos Kaio Jorge. Il brasiliano, in scadenza di contratto con il 'Peixe', ha fatto attirare l'attenzione su di sé da parte di alcuni grandi club europei. Tra questi ci sono sia il Milan che la Juventus, interessati fortemente al giovane talento. Nelle ultime ore, il presidente Andrés Rueda ha dichiarato che è arrivata un'offerta per il classe 2002, senza specificare però chi fosse la squadra ad aver fatto il primo passo verso il nativo di Pernambuco. Stando a quanto riportato da 'ge.globo', sito sportivo brasiliano, la società che avrebbe formulato l'offerta al Santos per Kaio Jorge è il Benfica. Se fino a pochi giorni fa il suo passaggio al Milan sembrava ormai deciso, ad oggi non c'è nessuna certezza che l'affare potrà andare in porto. Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.