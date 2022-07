Calciomercato Milan – Dal Brasile: ”Bremer sicuramente all’Inter”

Il Milan ha segnato anche Bremer nella lista per il dopo Romagnoli, ma le ultime news di calciomercato lo danno molto vicino all'Inter

In questo ventaglio, figura anche il profilo di Bremer del Torino . Eletto miglior difensore della scorsa Serie A, il brasiliano ha dichiarato di voler giocare la prossima Champions League , mantenendo quindi in gioco anche il Milan nella corsa alle sue prestazioni. Nonostante ciò la squadra più vicina a Bremer risulta essere l' Inter; teoria confermata dalle parole del giornalista brasiliano Andersinho Marques .

In aggiunta, l'esperto di calciomercato ha rivelato un'indiscrezione dell'ultima ora vestita da provocazione: ''Per coloro che dicono di sapere tutto: il procuratore brasiliano di Bremer è appena atterrato a Malpensa...'' Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>