Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Newcastle, stretta su Botman”

Sven Botman , obiettivo di calciomercato del Milan , è seriamente corteggiato dal Newcastle , club della Premier League inglese. Secondo quanto riferito dal 'Daily Mail', tabloid britannico, le 'Magpies' vorrebbero chiudere l'operazione per il nazionale olandese Under 21 già questa settimana.

Il Newcastle, per Botman, avrebbe offerto 32 milioni di sterline al Lille (pari a circa 37 milioni di euro ). Ma i francesi vorrebbero incassarne almeno 40 . La società inglese, attraverso il loro direttore sportivo Dan Ashworth , ha visionato Botman nell'ultima gara Galles-Olanda Under 21.

Anche il 'Daily Mail', però, ha ricordato come Botman sia ambito anche dal Milan in questo calciomercato estivo. I rossoneri restano in corsa per il giocatore: un po' perché dal Lille stanno prelevando anche Renato Sanches, un po' perché il calciatore ha dato la sua parola al Diavolo da mesi.