Calciomercato Milan – Si allontana Cragno? Parla l’agente

Il Milan inizierà tra due giorni la sua seconda parte di stagione contro la Salernitana. I rossoneri si presenteranno a Salerno con molti problemi con gli infortuni, specialmente in attacco e in porta. Mike Maignan resterà ai box ancora non si sa per quanto tempo, per questo i rossoneri potrebbero cercare un altro portiere, nonostante l'arrivo di Vasquez. Uno degli obiettivi potrebbe essere Cragno del Monza.