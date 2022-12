Calciomercato Milan – Si complica Cragno? Il problema con il Cagliari

Sembrava ormai essere sul viale del recupero, invece Mike Maignan dovrà restare ancora fermo ai box. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi il portiere francese hanno confermato il problema al polpaccio, con il numero 16 rossonero che verrà rivalutato nuovamente tra due settimane. Questo significa che salterà sicuramente la partita contro la Salernitana ed è in forte dubbio per la seguente partita contro la Roma . Per questo i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di un nuovo portiere già a gennaio.

Milan, problema Cagliari per Cragno?

Secondo quanto riportato da cagliarinews24.com, Il Monza potrebbe lasciar andare Alessio Cragno dopo sei mesi di quasi assoluta anonimità. Fra le possibili destinazioni potrebbe esserci ance il Milan campione d'Italia. La trattativa, tuttavia, sarebbe complicata. Il cartellino del portiere, infatti, è ancora in mano al Cagliari che lo ha ceduto al Monza in prestito. Le due squadre, prima di permettere all'estremo difensore di vestire il rossonero, dovrebbero trovare un accordo per l'interruzione della clausola legata al prestito del giocatore. Il Monza, infatti, sarebbe obbligato ad acquistare Cragno in caso di salvezza in Serie A.