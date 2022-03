Calciomercato Milan – Coutinho torna in auge per il ruolo di trequartista

Philippe Coutinho potrebbe rappresentare un nome importante per il calciomercato del Milan, considerando gli alti e bassi di Brahim Diaz

Da sempre accostato al Milan in tempo di calciomercato , Philippe Coutinho potrebbe rappresentare il nome perfetto per la trequarti rossonera della prossima stagione.

Come riportato da calciomercatonews.com, Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero pensando ad un sostituto per Brahim Diaz, afflitto da un'astinenza da gol e non solo che dura ormai da troppo tempo.