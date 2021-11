Calciomercato Milan – Coutinho rifiuta il Newcastle: decide a fine stagione

Coutinho, in uscita dal Barcellona e obiettivo del Milan, sembra non troppo interessato al Newcastle e vuole aspettare l'estate.

In uscita dal Barcellona e sempre sul taccuino del Milan c'è sempre Philippe Coutinho, brasiliano classe 1992. La cessione a gennaio, però, sembra non essere possibile. Coutinho non ha alcuna intenzione di trasferirsi a metà stagione. Ci sarebbe un fortissimo interesse da parte del Newcastle, ma il giocatore non è rimasto particolarmente colpito da tutto ciò. Vuole decidere il proprio futuro a fine stagione. Il prezzo si è sicuramente abbassato e ora i catalani richiedono circa 20 milioni. Milan che resta alla finestra, ma che al momento non sembra troppo interessato. Coutinho, dunque, dovrà trovare un'altra soluzione, ma difficilmente avrà difficoltà a farlo.