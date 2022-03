Calciomercato Milan – Contatti avanzati per il giovane talento Coulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe avviato la trattativa per il giovane talento Mamadou Coulibaly

Il Milan guarda al presente, ma anche al futuro. Lo ha dimostrato negli ultimi anni acquistando giovani talenti come Kalulu, Tonali, Bennacer, Saelemaekers e, l'ultimo arrivato a gennaio, Lazetic. La dirigenza di via Aldo Rossi vuole continuare a lavorare in questo senso, ovvero inserendo gradualmente in prima squadra dei talenti che possano crescere al fianco di giocatori più esperti. Ed è questa la promessa fatta dalla dirigenza di via Aldo Rossi a Mamadou Coulibaly, stelle 17enne attualmente in forza al Monaco.